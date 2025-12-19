Nico Paz è di fronte a un inverno bollente. Il Real Madrid può anticipare il suo ritorno

Sarà un inverno caldo, molto caldo, per Nico Paz. Perché il trequartista del Como è uno dei giovani più stimati nell'intero panorama europeo, con il Real Madrid che vorrebbe riportarlo alla casa madre già nel corso di gennaio. Con una domanda da chiedersi: cosa se ne farebbe, avendo tantissimi centrocampisti offensivi? Questa è una domanda che non avrebbe validazione in caso di cessione di Rodrygo, con il Manchester City che farebbe carte false per averlo già nelle prossime settimane.

L'estate scorsa

Il Real Madrid aveva la possibilità di una ricompra, ma ha deciso di non utilizzarla. Perché l'evoluzione del gioco di Nico Paz era già evidente, seppur non così sfavillante. Nella prima parte di questa annata, invece, ha cambiato completamente rendimento, migliorandolo nettamente. C'era stata un'offerta del Tottenham, ma era stata rispedita al mittente.

Le prospettive

Nico Paz tornerà a Madrid e questo è pacifico. Bisognerà capire se il Como troverà un accordo nel frattempo o sarà costretto ad aspettare (e sperare) che qualcuno arrivi con la moneta per far alzare la valutazione al Real Madrid che, dal canto suo, ha il 50% della futura rivendita. Dunque è una situazione in divenire: 10 milioni a giugno, oppure pareggiare le offerte altrui in inverno.

La valutazione

Tra i 60 e i 70 milioni, con la differenza che Yildiz, in confronto a lui, ha già giocato la Champions League e sta trascinando una piazza un pelo diversa rispetto a quella di Como.