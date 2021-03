Milan, Ibra fa mea culpa: "Pensavo che quel pallone entrasse. Mi spiace non aver segnato"

Il centravanti rossonero Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Milan Tv ha parlato con rammarico dell'eliminazione dall'Europa League: “Ero sicuro che il mio colpo di testa sarebbe entrato e invece non è stato così, una situazione simile a quella contro l’Inter. Mi dispiace perché doveva entrare quel pallone. Abbiamo fatto bene per tutta la partita, abbiamo creato tante occasioni, ma se non fai gol poi arriva il momento in cui il loro pressing ci ha portato a un errore che ci è costato caro per via del gol di Pogba. Siamo tutti delusi perché abbiamo fatto due grandi partite e usciamo per un gol che non dovevamo prendere. Si deve imparare da queste situazioni e puntiamo alle prossime gare”.