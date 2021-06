Morata su Ronaldo: "Mi regalò un iPhone quando ero giovane, ma preferiva giocare con altri"

Alvaro Morata, attaccante della Spagna e della Juventus (in prestito dall'Atletico Madrid), ha vissuto un altro anno con Cristiano Ronaldo dopo quelli trascorsi insieme al Real Madrid. E in un'intervista a Radio Marca spiega il suo rapporto con l'asso portoghese: "La mia relazione con Ronaldo è sempre stata buona, fin dai tempi del Real Madrid. Prima si notava di più la differenza d'età, ma parlavo con lui come con gli altri. Ricordo che una volta in una pre-season mi regalò un Iphone e mi sembrò incredibile. Non ci sono mai stati problemi tra noi. All'epoca preferiva giocare con un altro compagno di squadra perché è abituato a stare al massimo del livello e chiaramente nel momento in cui cresci è difficile, è molto esigente. E' un ragazzo molto intelligente, ci racconta sempre tanti aneddoti. Ultimamente stavamo parlando di alimentazione, di nutrizione e ci chiedevamo quale fosse il record di una persona senza mangiare. Nessuno lo sapeva, lui sì. Gli piace essere informato".

