La valutazione di Nuno Tavares come un giro sulle montagne russe. La cifra per gennaio

Solo la prossima settimana la Lazio saprà se potrà o meno operare sul mercato di gennaio e come potrà muoversi. Il 16 dicembre è infatti atteso il verdetto della commissione per il controllo dei conti della Serie A che potrà sostanzialmente dire tre cose: mercato ancora bloccato, possibilità di operare ma a saldo zero oppure apertura senza vincoli.

In attesa di questo verdetto la società biancoceleste ha iniziato a muoversi per individuare possibili acquisti anche perché l'allenatore Maurizio Sarri in una recente intervista è stato piuttosto chiaro: "Non indebolire la squadra a gennaio non basta - ha detto il tecnico biancoceleste -, questa squadra va rinforzata e se deve arrivare qualche giocatore che non ci migliora, meglio che non arrivi".

Il tecnico toscano ha insomma le idee molto chiare, ma sa anche bene che tutto passerà dalle cessioni. Dall'autofinanziamento. Ecco perché oggi in casa Lazio i nomi di possibili arrivi vanno di pari passo con le possibili partenze. Già, ma chi lascerà la Lazio a gennaio?

Al netto degli esuberi, la speranza di Sarri è quella di non perdere pedine importanti come Gila e Guendouzi. Può partire il portiere greco Mandas così come Nuno Tavares. Quest'ultimo, è il primo indiziato ad andare via dato che per Sarri non è terzino sinistro adatto alla sua idea di calcio. L'allenatore classe '59 in questi mesi non ha mai evitato di sottolinearlo e allora per il calciatore classe 2000 tra qualche settimana sarà quasi certamente cessione, seppur a una cifra diversa rispetto a tutte quelle circolate nell'ultimo anno e mezzo.

Ricordate cosa disse Lotito a fine ottobre 2024? "Non lo vendo nemmeno per 70 milioni. Abbiamo sbaragliato una concorrenza foltissima delle big su Tavares", dichiarò il presidente della Lazio che poco più di tre mesi prima l'aveva acquistato dall'Arsenal per circa 6 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita rimasta all'Arsenal del 40%.

Più di un anno dopo quelle dichiarazioni il costo del cartellino di Tavares viaggia su ben altre valutazioni. In estate il numero uno della società capitolina che aveva già annusato l'aria (ma poi ha bloccato tutto per il blocco del mercato) valutava il suo terzino circa 30 milioni di euro. Oggi però nemmeno quella cifra regge: a gennaio la valutazione dell'ex calciatore dell'Arsenal si aggirerà sui 15-20 milioni.