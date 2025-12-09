Tavares è involuto e cedibile. Lotito non lo avrebbe venduto nemmeno per 70 milioni

"I problemi difensivi di Tavares non vengono fuori oggi, è devastante palla al piede, ma difensivamente fa fatica. Con le sue accelerazioni potrebbe essere avvantaggiato a difendere, il problema è la concentrazione da tenere per lunghi periodi di tempo come fanno i difensori". Le parole di Maurizio Sarri su Nuno Tavares sono la cartina tornasole del momento in casa Lazio. Perché il difensore portoghese è atterrato come una supernova sul pianeta Serie A, salvo poi avere un minimo di involuzione con il passare dei mesi, fino al momento attuale.

Un anno fa Lotito parlava così. "Già una plusvalenza? Non lo vendo nemmeno per 70 milioni. Abbiamo sbaragliato una concorrenza foltissima delle big sul terzino. Io non voglio più i nomi ma i combattenti. E non c’è solo Nuno, anche gli altri". Ecco, probabilmente ora la cifra è nettamente inferiore rispetto a quella citata dal presidente. Da capire quale sarebbe quella giusta, perché un anno fa erano stati rifiutati circa 35 milioni da parte del Milan. Anche perché, dopo essere arrivato per 5 milioni di euro, ecco che dovrebbe il 35% all'Arsenal, con la percentuale sulla futura rivendita.

Tavares è finito nella lista dei cedibili già da qualche settimana. Bisognerà capire se arriverà una proposta che Lotito potrà accettare, presumibilmente oltre i 30 milioni.