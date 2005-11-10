Pochissima Juventus, al Celta Vigo è bastata una trama pericolosa: 1-0 a fine primo tempo

Terminato il primo tempo del Balaidos, dove la Juventus sta rincorrendo il Celta Vigo, avanti 1-0 all'intervallo grazie al gol segnato da Hugo Alvarez (18').

Al primo pallone buono, gol spagnolo

Un po' di incertezza sul modulo della Juventus alla lettura delle formazioni, ma nel momento in cui comincia la partita spariscono i dubbi: quello di Spalletti è un 3-4-2-1, con McKennie a destra a tutta fascia. L'avvio della Signora è incoraggiante per decisione nel pressing, ma senza occasioni pericolose create. Ciò che invece riesce al Celta: i galiziani impegnano Vicario già al 5' con Jutgla e un colpo di testa centrale, prima di colpire al 18'. Azione rocambolesca ma fulminea: Jutgla abbandona la zolla del centravanti e apre spazi, che sfruttano Swedberg con l'assist ma soprattutto Alvarez, con il piazzato da due passi.

Reazione bianconera timida. Anzi, non c'è

Il vantaggio carica i padroni di casa e toglie linfa alla Juve, la cui reazione consiste giusto in qualche cross, su uno dei quali Koopmeiners sporca i guanti di Radu. Dopo un primo tempo trascorso quasi tutto nell'ombra, prova a farsi vedere Woltemade, che si smarca direttamente da rinvio di Vicario e calcia di controbalzo, alzando troppo. Sono però sparuti assoli di un'orchestra, quella bianconera che ha in Spalletti il suo direttore, fin qui ben poco intonata.

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