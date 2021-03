probabili formazioni Italiane in Europa, le ultime LIVE! Hernandez ko, gioca Dalot

Archiviato il 26° turno di Serie A, per le squadre italiane ancora in corsa è tempo di pensare agli impegni internazionali: sfida fondamentale per la Juve, che rischia di rimanere senza obiettivi prestissimo, mentre per Roma e Milan le gare di andata di due ottavi di finale molto affascinanti, quasi dal sapore di Champions. Di seguito tutte le probabili formazioni della settimana di coppe europee, raccolte dai nostri inviati:

Articolo in aggiornamento!

JUVENTUS-PORTO 3-2 dts - Il tabellino

(19' pt rig. Sergio Oliveira (P), 4' st, 18' st Chiesa (J), 15' sts Sergio Oliveira (P), 17' sts Rabiot (J))

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci (30' st De Ligt), Demiral, Alex Sandro; Ramsey (30' st McKennie), Arthur (12' pts Kulusevski), Rabiot, Chiesa (12' pts Bernardeschi); Morata, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli. Allenatore: Pirlo. Clicca qui per le pagelle della Juventus a cura di TMW!

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu (26' st Luis Diaz); Corona (18' sts Diogo Leite), Sergio Oliveira (18' sts Loum), Uribe (45' st Grujic), Otavio (16' st Sarr); Marega (1' sts Toni Martinez), Taremi. A disposizione: Diogo Costa, Anderson, Evanilson, Nanu, Fabio Vieira, F. Conceição. Allenatore: Conceicao. Clicca qui per le pagelle del Porto a cura di TMW!

Rileggi qui il live testuale di Juventus-Porto a cura di TMW!

MANCHESTER UNITED-MILAN - Giovedì, ore 18.55, stadio Old Trafford

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, Fred; James, Fernandes, Martial; Greenwood.

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao.

Allenatore: Pioli.

Le ultime da Milano: Romagnoli è partito con la squadra ma non è al meglio a causa di un pestone, fuori Theo.

ROMA-SHAKTHAR DONETSK - Giovedì, ore 21.00, stadio Olimpico

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan.

Allenatore: Fonseca.

SHAKTHAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matviienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Antonio, Taison; Moraes.

Allenatore: Castro.