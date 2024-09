Roma, Juric: "Così difenderemo su Nico Williams. Zalewski? Spero possa esserci in futuro"

vedi letture

Nel corso del suo intervento a Sky Sport, il tecnico della Roma Ivan Juric ha parlato di diversi temi legati all'attualità giallorossa e al momento della squadra:

Chi marcherà Nico Williams?

"Vediamo, faremo le scalate e dobbiamo un po' cambiare anche questo pensiero. Ci scambieremo, dovremo essere pronti a chiudere il passaggio verso di lui più che a marcarlo".

Come si gestisce da allenatore la situazione di Zalewski?

"Non faccio riflessioni, in questo momento non c'è e spero ci possa essere in futuro. Questa è l'unica riflessione che faccio".

Che ambiente ha trovato a Trigoria?

"Quello che ho già spiegato. C'è stata tristezza e delusione perché non sono riusciti a fare risultati, normale fossero delusi perché avevano un grandissimo rapporto, questa è stata la sensazione. Questa è la nostra vita, quello che è successo a Daniele l'ho vissuto anche io al Genoa. Noi dobbiamo dimenticarci di tutto e pensare solo al campo, allenarci bene e fare grandi risultati".

Che significa l'esordio europeo per lei?

"Adesso niente, penso alla partita, all'Athletic e non ad altre cose. La vogliamo preparare al massimo, contro una squadra tosta, verticale, veloce. Vogliamo fare una grande partita e non ho altri pensieri".