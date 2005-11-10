Spalletti lo rifà: dentro Kolo Muani, con Woltemade. Conceicao si arrabbia all'uscita

Appena prima della metà del secondo tempo al Balaidos, dove la Juventus sta pareggiando 1-1 sul campo del Celta Vigo nella partita della 2^ giornata di Fase Campionato dell'Europa League, Spalletti opera le prime due sostituzioni del match. E ripropone la Signora con la doppia punta, visto che oltre a Nico Gonzalez è entrato anche Kolo Muani, al posto di Conceicao e Alajbegovic, e c'è in campo pure Woltemade, autore del gol che ha riequilibrato il risultato.

Furia Chico al momento della sostituzione

Da segnalare tra l'altro anche la rabbia di Conceicao, che non ha preso per niente bene la sostituzione. Uscendo, il portoghese si è lasciato andare a uno sfogo plateale, discutendo anche con un collaboratore di Spalletti, prima di guadagnare direttamente la via degli spogliatoi, senza fermarsi in panchina.

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