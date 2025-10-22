TMW Stasera Real-Juve, dirigenza bianconera al gran completo al pranzo UEFA: le immagini

Pranzo UEFA a Madrid, a poche ore dal big match di Champions League (terza giornata della fase campionato) tra Real Madrid e Juventus. Presenti, in un noto ristorante della capitale spagnola, i dirigenti bianconeri Comolli, Modesto, Scanavino e Chiellini. Tra i vertici dei blancos, si è visto invece il presidente Florentino Perez. In calce le immagini realizzate dall'inviato di TMW

COME ARRIVA IL REAL MADRID

Lunga la lista degli indisponibili soprattutto in difesa dove vanno registrate le assenze dello squalificato Carvajal e degli infortunati Huijsen, Alaba, Rudiger e Mendy. Fuori anche Dani Ceballos. Xabi Alonso dovrebbe optare per Raul Asencio come centrale al fianco di Eder Militao, con Valverde adattato terzino destro e Carreras a sinistra. Mediana di qualità formata da Arda Guler, Tchouameni e Bellingham. Mbappè a guidare il tridente offensivo, completato da Mastantuono e Vinicius jr.

COME ARRIVA LA JUVENTUS

Recuperati Miretti e Zhegrova, entrambi si sono allenati in gruppo e pertanto sono stati convocati. Openda si candida per partire titolare, dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita a Como, ma Vlahovic è favorito sul belga e su David per far coppia in attacco con Yildiz. Si va verso l'accantonamento della difesa a 4, in favore di quella 3. Dietro si potrebbe rivedere dal 1’ Gatti, a centrocampo dovrebbe rimanere fuori Locatelli con McKennie insieme a Koopmeiners e Thuram. Yildiz capitano.