Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Genoa, De Rossi: "Con l'Atalanta sarà difficilissimo, non sarà come la gara in coppa"

Genoa, De Rossi: "Con l'Atalanta sarà difficilissimo, non sarà come la gara in coppa"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
ieri alle 14:35Serie A
Andrea Piras

Due giorni alla sfida contro l'Atalanta. Dopo il ko contro l'Inter, il Genoa scenderà in campo contro il team bergamasco fra le mura amiche per l'ultima sfida casalinga del 2025. In vista della gara del "Ferraris", il tecnico rossoblù Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini". Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Come ha reagito la squadra alla sconfitta contro l'Inter?
"Ha reagito bene, continuando ad allenarsi stessa intensità. Abbiamo analizzato i nostri limiti e demeriti dando anche i meriti all'avversario. È un avversario forte e ci siamo presi forse qualcosina in più di quello che ci hanno lasciato. Non siamo ancora bravi. È stata però una partita che è finita con un’inerzia che ci ha fatto pensare di essere a livello loro".

E' l'ultima partita casalinga del 2025.
"Alla fine dopo questa settimana ci rivedremo e non posso tirare giù una lista di gare da analizzare in casa. Ne ho fatte tre in casa tutte indimenticabili. E' una nuova esperienza che mi sta piacendo molto. Speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi. E' quello l'obiettivo ogni partita quando si gioca in casa. Poi il 3 gennaio saremo di nuovo qui. E' una partita importante dove vogliamo portare via i tre punti ad una squadra molto forte e in netta ripresa. Li abbiamo affrontati poco tempo fa. Li abbiamo studiati e sappiamo che squadra sono, un po' più codificabile rispetto all'Inter ma non per questo meno forte. Hanno tutti grandissima qualità con un allenatore in rampa di lancio. Sarà partita difficilissima".

Tu e Palladino siete subentrati.
"Ho sentito qualche intervista sua e dei giocatori. Ha lavorato molto sulla testa. E' un allenatore capace e quando subentra deve lavorare su questo aspetto. La mente è il primo aspetto da toccare. Non penso che ad inizio campionato la mente abbia più importanza, all'nizio puoi scegliere i calciatori e puoi dare il tuo credo. Se subentri prendi quello che erediti dall'allenatore precedente e dal direttore sportivo. Come cercare di aggiustare un vestito già pronto".

Gli infortunati?
"Qualche acciacco c'è stato. La partita contro l'Inter è stata molto ostica. Abbiamo recuperato Ostigard, vediamo come starà. Come risponderà al primo allenamento vero e prprio. Vitinha è un po' malconcio per una contusione ma oggi si è allenato e non ha sentito particolari dolori. Cornet e Gronbaek li abbiamo persi per strada: hanno sentito riacutizzarsi di vecchi problemi. Per il resto stiamo abbastanza bene".

Che Atalanta si aspetta?
"Palladino ci conosce, è troppo sveglio per pensare a fare una gara identica alla Coppa Italia. Quella partita è stata influenzata anche, e non solo, da scelte mie ma dall'espulsione. Sarà una partita diversa. Se dovessimo commettere gli stesi errori perderemo di nuovo, non si può negare".
non penso si aspetti la stessa formazione della coppa italia.

Malinovksyi play da mezzala?
"E' un ruolo che gli è anche abbastanza congeniale, lo rivedrete. Abbiamo anche altri play come Masini, Frendrup o Stanciu. Ci vuole un po' di tempo per i meccanismi. Giocando uomo a uomo non è difficile l'aspetto difensivo. Si abituerebbe prima. Abbiamo anche altre alternative e abbassandolo tropo potremmo perderlo in area avversaria".

Pochi cambi di campo, perché?
"Abbiamo giocato quasi sempre contro squadre che giocano a cinque come noi, il cambio di campo li sorprende poco. Quando giochi con squadre che difendono a quattro e si orientano spesso dalla parte della palla, allora in quel momento dall’altra parte troveresti sicuramente più spazio con il cambio gioco. Dobbiamo arrivare in porta di più per vie centrali".

Colombo?
"Vediamo chi giocherà, prima degli spazi bisogna battere il tuo uomo. Il duello è fondamentale. Hanno tanta qualità a fisicità loro. Uno scontro continuo diretto. Poi se ti vengono a prendere uomo a uomo...".

Lookman e Kossonou non ci saranno.
"Se allenassi Lookman lo vorrei sempre in campo. In serie A fa la differenza e sposta gli equilibri. Poi ho visto anche la pericolosità di Maldini ecc. Averlo o non averlo Lookman ti cambia".

Come si limita Scamacca?
"Vincendo tanti duelli. Sperando anche non sia in giornata top. Bisogna limitare il numero palloni che riceverà dai compagni, non solo marcatura su di lui ma anche rifornimenti. E' uno di quei giocatori di cui sono innamorato. Ho un bellissimo rapporto, lo ritengo un predestinato da quando è piccolo. L'Atalanta è il posto giusto per lui. Ha fatto un ultimo step. E' passato dall'essere 'sallucchione', li chiamiamo così a Roma, a campione. La nostra nazionale è fortunata ad avere lui e altri centravanti così forti".

Termina la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Articoli correlati
Genoa-Atalanta è De Rossi vs Palladino, Il Secolo XIX: "Tecnici della scossa" Genoa-Atalanta è De Rossi vs Palladino, Il Secolo XIX: "Tecnici della scossa"
Genoa, De Rossi: "Palladino ci conosce ed è sveglio. Ha lavorato sulla testa dell'Atalanta"... Genoa, De Rossi: "Palladino ci conosce ed è sveglio. Ha lavorato sulla testa dell'Atalanta"
De Rossi: "Lookman sposta gli equilibri. Scamacca? Passato da 'sallucchione' a campione"... De Rossi: "Lookman sposta gli equilibri. Scamacca? Passato da 'sallucchione' a campione"
Altre notizie Serie A
Niente Milan per Thiago Silva: firma col Porto, accordo fino a giugno con opzione... UfficialeNiente Milan per Thiago Silva: firma col Porto, accordo fino a giugno con opzione
Fiorentina, Kean avrebbe chiesto la cessione? Lui risponde con ironia e un cuore... Fiorentina, Kean avrebbe chiesto la cessione? Lui risponde con ironia e un cuore viola
Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione... Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione di successi"
Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo... TMWFiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare
Como, per Addai e Caqueret problemi al flessore. L'olandese rassicura: "Sto bene"... TMWComo, per Addai e Caqueret problemi al flessore. L'olandese rassicura: "Sto bene"
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e... Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento DAZN"
"Decidi cosa vuoi fare da grande": Caprile e la frase che gli ha cambiato tutto "Decidi cosa vuoi fare da grande": Caprile e la frase che gli ha cambiato tutto
Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2 Probabili formazioniSerie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
1 Juventus-Roma, le probabili formazioni: David titolare. Dubbio Dybala-Ferguson
2 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
3 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
4 Calabria torna in Serie A a gennaio? Contatti con due club di A per l'ex terzino del Milan
5 Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare
Immagine top news n.1 Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2
Immagine top news n.2 Giudice Sportivo Supercoppa, ecco il responso: multa di 10.000€ ad Allegri per le offese a Oriali
Immagine top news n.3 Fiorentina a caccia di un nuovo dirigente, contatti avviati con Paratici. La situazione
Immagine top news n.4 Bologna, c'è frattura alla clavicola per Bernardeschi: si opera, ecco quanto starà fuori
Immagine top news n.5 Milan, chiusura per Fullkrug: da limare i dettagli, esordio non il 2 gennaio col Cagliari
Immagine top news n.6 Le verità di Theo: "Al Milan dopo Maldini cambiato tutto in peggio. Mai spinto per la cessione"
Immagine top news n.7 "Milik tornerà". L'ultima tre tecnici fa (non Allegri), di quella Juve quasi tutti andati via
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.2 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.3 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
Immagine news podcast n.4 Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Niente Milan per Thiago Silva: firma col Porto, accordo fino a giugno con opzione
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Kean avrebbe chiesto la cessione? Lui risponde con ironia e un cuore viola
Immagine news Serie A n.3 Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione di successi"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare
Immagine news Serie A n.5 Como, per Addai e Caqueret problemi al flessore. L'olandese rassicura: "Sto bene"
Immagine news Serie A n.6 Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento DAZN"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Biancolino e Inzaghi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i parziali al 45': vincono Monza, Frosinone, Venezia e Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Bari, il ds Magalini: "Mercato? Nessuno ha chiesto la cessione, qualcosa faremo"
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Mignani con Blesa e Shpendi
Immagine news Serie B n.5 Monza-Carrarese, le formazioni ufficiali: Keita e Mota a supporto di Ciurria
Immagine news Serie B n.6 Padova-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Papu Gomez guida l'attacco di Andreoletti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, la Salernitana piega il Foggia, pari dell'Arezzo: risultati e classifiche
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i parziali al 45': Salernitana avanti sul Foggia (che è rimasto in 10)
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, concessione del Menti fino al 2028. Il Comune: "Sia presentato un business plan"
Immagine news Serie C n.4 Cerignola, Maiuri sul mercato: "Occorre testa. Si vuole migliorare ma la società sa cosa fare"
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Buscè: "Il mercato? Non sono io a farlo. La società sa già tutto"
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Barilari: "La lista degli indisponibili è lunga e purtroppo la situazione si è aggravata"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Pisa, scontro diretto per la salvezza: in palio punti pesantissimi
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
Immagine news Calcio femminile n.5 Manuzzi e Tardini pronti a ospitare la Coppa Italia Women: il programma degli ottavi
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg, Kellermann: "Con la Juve sarà una sfida alla pari. La affrontiamo con fiducia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?