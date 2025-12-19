Arthur Atta, il gioiello di casa Udinese. Ma sarà difficile vederlo ancora in Italia

Arthur Atta è il gioiello di casa Udinese. Il centrocampista in questa stagione ha avuto un miglioramento straordinario, diventando uno dei principali protagonisti della buona stagione - almeno finora - in salsa friulana. Per questo diversi club hanno chiesto informazioni, con l'idea di provare a spuntarla già a gennaio.

L'estate scorsa

Dopo un primo anno complessivamente più che discreto, con 29 presenze ma zero gol, Atta è stato riscattato dal Rennes con la sensazione che potesse esplodere a breve giro di posta. Ci è riuscito, perché ha trovato continuità di rendimento proprio grazie agli otto milioni versati nelle casse dei rossoneri per confermarlo in Friuli.

Le prospettive

L'Udinese non vorrebbe cederlo, a meno di proposte folli. Questo perché l'annata è abbastanza tranquilla e c'è la sensazione che si possa davvero arrivare a vette altissime con il mercato di giugno. Poi ci sarebbe il Napoli: piace per essere l'eventuale sostituto di Zambo Anguissa, ma le big di Premier si sono già messe in fila per giugno.

La valutazione

È alta ma forse non ha ancora toccato le vette che vorrebbe l'Udinese. Circa 30 milioni di euro con outlook positivo, con la speranza che possa arrivare intorno ai 40 con altri sei mesi a questo livello. Sarà complicato vederlo ancora in Italia, a meno che il Napoli non si metta una mano sul cuore (e una sul portafogli).