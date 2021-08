tmw Empoli e Inter, summit in corso nella sede nerazzurra: si tratta Andrea Pinamonti

vedi letture

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi e il direttore sportivo Pietro Accardi sono appena entrati nella sede dell'Inter. L'obiettivo del club toscano è Andrea Pinamonti, attaccante classe '99, da ingaggiare a titolo temporaneo per la prossima stagione. Trattativa in corso, l'Empoli è ora nella sede nerazzurra per trovare un accordo.