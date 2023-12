tmw Juve, Gatti e il gol al 94': "Emozione immensa". E poi cita l'intervista di Ed Sheeran

Questa sera alle OGR di Torino Jude Bellingham, il talento del Real Madrid, riceve il "Golden Boy 2023", il riconoscimento che Tuttosport assegna al miglior Under 21 d’Europa. L’inglese ha ottenuto 485 punti su un massimale di 500, il 97% delle preferenze, superando la stellina del Bayern Monaco, Jamal Musiala, secondo, e il prodigio del Barcellona, Lamine Yamal, terzo, che sarà insignito del premio “The Yougest”.

A parlare dal palco, c'è anche il difensore della Juventus, Federico Gatti, a cui va la Targa Scirea Fair Play: "È stata un’emozione immensa fare gol all’ultimo minuto (contro il Monza, ndr) ma la cosa più bella è che abbiamo vinto, averla condivisa con tifosi, compagni e staff è la cosa più bella. Quando avevo 17 anni ho fatto i trofei estivi con Riccardo (Scirea n.d.r.). Ci conosciamo da parecchio tempo e ci siamo ritrovati alla Juve. Non immagino il dolore che hanno provato per la loro perdita”.

Su Gaetano Scirea: “Vivendo la Juve ogni giorno è una cosa che senti. Gaetano ha vinto tutto quello che si poteva vincere ed è stata una bandiera. Rimarrà nella storia per sempre”.

Sul suo percorso: “Un paio di settimane fa ho letto un’intervista di Ed Sheeran che dice frasi molto significative. Diceva che dal successo non si impara ma si impara tutto dal dal fallimento. In questo mi rivedo molto”.

PREMI ASSEGNATI DALLA GIURIA DEI GIORNALISTI

Golden Boy Absolute Best: Jude Bellingham (Real Madrid).

Best Italian Player Under 21: Giorgio Scalvini (Atalanta).

The Youngest: Lamine Yamal (Barcellona), arrivato secondo al Golden Boy Absolute Best.

PREMI ASSEGNATI DAL BOARD (giuria di manager e glorie del calcio)

Golden Player Man: Erling Haaland (Manchester City).

Golden Player Woman: Aitana Bonmati (Barcellona).

Best European President: Tony Bloom (Brighton).

Best European Manager: Edu Gaspar (Arsenal).

PREMI ASSEGNATI DA TUTTOSPORT

Best Agent: Ali Barat.

Best Italian Girl Player Under 21: Chiara Beccari (Juventus Women, in prestito al Sassuolo).

Best European Girl Player Under 21: Linda Caicedo (Real Madrid).

Greatest Challenge of the Year: Cristiano Giuntoli (per lo scudetto col Napoli).

Italian ESports Golden Boy: DaniPitbull (Juventus Dsyre).