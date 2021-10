tmw Napoli su Mandava. C'è però l'incontro con l'Atletico Madrid

vedi letture

Reinildo Mandava è una delle occasioni per la prossima estate. Terzino brasiliano del Lille, già cercato da club nostrani - in particolare l'Atalanta - non accetterà il rinnovo fino al 30 giugno 2025 che è stato proposto nelle ultime settimane. Tanto che molte società stanno chiedendo informazione per capire quale possa essere il suo futuro. Chiusa la parentesi con il Lille, dove Reinilido è titolare praticamente fisso, ci sarà un nuovo capitolo in un campionato più competitivo.

Napoli alla ricerca.

Già un anno fa gli azzurri lo avevano messo nel mirino, perché in scadenza un anno dopo e acquistabile a un prezzo non esorbitante, pur da titolare nella squadra che ha vinto la Ligue 1. Ora però la situazione è diversa. Più di uno scout ha seguito le ultime gare, anche in Champions League, traendone buone relazioni. Insomma, il Napoli è della partita e vuole affondare il colpo, anche considerato che in estate è andato a vuoto il tentativo per Emerson Palmieri, poi finito al Lione più per indecisione partenopea che per una situazione realmente soddisfacente. A giugno dell'anno prossimo il problema si riproporrà, con Mandava che è il primo nome.

Incontro con l'Atletico Madrid.

Nelle scorse ore è andato in scena un incontro fra le parti, con Mandava che è una delle opzioni anche per il club rojiblanco. Situazione che quindi può cambiare rapidamente, se non ci dovesse essere una proposta soddisfacente dal Napoli. Mandava, appunto, è in scadenza al 30 giugno del 2022 e sarà probabilmente disponibile a parametro zero. Il timing farà la differenza.