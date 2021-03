TOP NEWS ore 17 - Ibrahimovic torna in Nazionale. Assegnazione diritti tv: nulla di fatto

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Ceferin pretende i tifosi sugli spalti all'Europeo: "Fuori le città che non lo garantiranno"

Sassuolo, De Zerbi: "Non siamo in vacanza. Andremo a Torino per cercare di vincere"

Benevento, Vigorito: "Faremo l'impossibile per preservare la serie A". E revoca il ritiro

Ibrahimovic torna in Nazionale. Il ct Andersson esulta: "Il miglior svedese per distacco"

Christillin: "Eliminazione Juve il remake dell'anno scorso. CR7? Criticarlo è follia"

Cagliari, Nainggolan furioso: "Avete rotto. Solo rispetto per CR7, basta chiacchiere da bar"

Il ct della Danimarca su Eriksen: "Il suo nuovo ruolo non mi preoccupa. Ora è felice"

Il post di Audero dopo il rinnovo con la Samp: ecco la maglia speciale dopo la firma

Llorente e un retroscena sulla Samp: "Mancava il mio sì. E io speravo nell'Athletic"

Inter, Vidal tenta il recupero lampo: vuole tornare a disposizione contro il Bologna

Ibrahimovic torna in Nazionale. Il retroscena: il ct Andersson in Italia per chiarirsi con Zlatan

Italiane in Europa, le ultime LIVE! Atalanta con Muriel-Zapata

TMW - Reynolds, voglia di Roma: ha rinunciato al pre-Olimpico con gli Stati Uniti

In Spagna temono l'Atalanta. Marca: "I 5 motivi per cui può eliminare il Real Madrid"

Ibrahimovic torna in Nazionale. Fra annunci e spot commoventi, così Zlatan salutò 5 anni fa

TMW - Terminata l'assemblea di Lega Serie A: altro nulla di fatto sull'assegnazione dei diritti tv