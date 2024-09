TMW Torino, esami strumentali per Coco e Vojvoda: i tempi di recupero previsti

Il Torino nella giornata di oggi ha emesso un bollettino medico riguardante la situazione dei due ultimi infortunati, ovvero Mergim Vojvoda e Saul Coco. Questa la nota del club granata:

"Il Torino Football Club comunica che gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Mergim Vojvoda hanno evidenziato un’elongazione del muscolo semitendinoso sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. Esami anche per Saul Coco: per il difensore sovraccarico muscolare al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno".

Secondo le ultime raccolte da TMW, l'esterno sarà certamente assente per la sfida contro l'Hellas Verona in campionato e per il match di Coppa Italia contro l'Empoli, con poche speranze di recupero anche per la successiva partita contro la Lazio in Serie A. Meno grave il problema di Coco che in questi giorni lavorerà insieme allo staff medico per provare a recuperare in vista della sfida contro l'Hellas in programma venerdì sera alle 20.45 al Bentegodi.