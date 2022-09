Torino, Juric: "Soddisfatto della partita, pagati a caro prezzo degli errori commessi"

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match perso per 3-1 in casa dell'Atalanta.

Avete perso più per vostri errori o per la grande serata di Koopmeiners?

"Per lunghi tratti abbiamo fatto bene, ma abbiamo perso per episodi. Abbiamo concesso due rigori che non dovevamo concedere e preso un tiro da trenta metri. Sono contento per come abbiamo giocato e dispiace aver perso".

Siete completi a questo punto?

"Per la trequarti ci siamo, anche se sono tutti giocatori che devono ritrovarsi. Stanno facendo comunque cose interessanti. Speriamo che Ricci non abbia niente di grave, in mezzo al campo non siamo molti. Adesso dobbiamo lavorare, la squadra si esprime bene e quelli che c'erano l'anno scorso si stanno esprimendo bene e stanno aiutando i nuovi".

Vi è mancato l'ultimo passaggio?

"C'erano due/tre situazioni in cui, con il passaggio giusto, eravamo davanti alla porta. Vlasic ha fatto gol e preso una traversa, Radonjic da anni non gioca tante gare di fila e Seck ha fatto una grande partita, anche se doveva concludere meglio in certe situazioni".

Ottima prima mezz'ora del Toro.

"Il calcio è così. Alla fine gli episodi sono determinanti: abbiamo pagato a caro prezzo degli errori, ma avremmo meritato di più".