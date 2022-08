ufficiale Empoli, ecco Lammers. L'attaccante arriva in prestito dall'Atalanta

vedi letture

Colpo in attacco per l'Empoli. Il club toscano ha infatti annunciato tramite un post sui social l'ingaggio di Sam Lammers. L'attaccante olandese classe 1997 arriva in prestito dall'Atalanta. Questo il comunicato: "Sam Lammers è un nuovo calciatore azzurro. Attaccante olandese classe 1997, arriva a titolo temporaneo dall'Atalanta".