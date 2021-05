ufficiale Roma, addio Juan Jesus: "Grazie per questi anni in giallorosso"

La Roma saluta il difensore brasiliano Juan Jesus, che non rinnoverà il suo contratto con il club capitolino. Il calciatore, arrivato dall'Inter nel 2016, lascia la Roma dopo cinque anni e la società ha dedicato lui un pensiero via Twitter. "Ciao JJ, grazie per questi anni in giallorosso 👏 In bocca al lupo per il futuro!".