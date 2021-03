Un'altra volta senza Dybala: i numeri della difficilissima stagione della Joya alla Juve

Ancora una volta senza Paulo Dybala. La Joya non è convocata per la gara contro il Porto di questa sera e non potrà dar man forte ad Andrea Pirlo. L'ennesima gara che salterà in questa stagione.

I NUMERI Non mentono. Di seguito tutte le (poche) volte che Dybala ha giocato in questa stagione in bianconero.

Serie A

Partite giocate dalla Juventus: 26

Partite giocate da Dybala: 11

Partite giocate dal 1': 8

Partite giocate da subentrato: 3

Partite giocate per 90' 4

Gol segnati: 2

Assist: 1

Champions League

Partite giocate dalla Juventus: 7

Partite giocate da Dybala: 5

Partite giocate dal 1': 2

Partite giocate da subentrato: 3

Partite giocate per 90': 1

Gol segnati: 1

Assist: 0

Coppa Italia

Partite giocate dalla Juventus: 4

Partite giocate da Dybala: 0

Supercoppa Italiana

Partite giocate dalla Juventus: 1

Partite giocate da Dybala: 0