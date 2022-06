Veron: "Dybala doveva essere intoccabile alla Juve e invece è stato sacrificato"

"Nella Juve non ho quasi mai visto il Dybala decisivo di Palermo". Parola di Juan Sebastian Veron, intervista da La Gazzetta dello Sport, soprattutto sul futuro del connazionale: "Non so da cosa sia dipeso - continua la Brujita - fatto sta che alla Juve sarebbe potuto diventare un intoccabile e invece è stato sacrificato".

L'Inter può essere un riscatto personale?

"Sì, per le qualità che ha deve essere un top d'Europa. E allora bisogna che la sua squadra lo metta al centro del progetto. Sono convinto che possa diventare il campionissimo che tutti aspettiamo".