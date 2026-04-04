Verona, Sammarco: "Siamo vivi e l'abbiamo dimostrato oggi"

La prestazione positiva non è bastata al suo Hellas Verona per portare a casa punti nello scontro diretto contro la Fiorentina. Ecco le parole, ai microfoni di DAZN, dell'allenatore Paolo Sammarco: "C'è rammarico sicuramente, non avevo dubbi sulla prestazione che potevano fare i ragazzi. Siamo vivi, abbiamo avuto un sacco di occasioni da gol. Il gol loro è avvenuto, a parer mio, da una gestione errata da parte del direttore di gara che ha fatto tante cose sbagliate. Ha fermato il gioco quando non serviva, mentre eravamo noi quasi in area. Ci ha ridato la palla 15 metri indietro e non ha consentito la giocata al nostro giocatore: per me è stata una gestione sbagliata in toto".

Come si tira su la squadra dopo questa sconfitta?

"Come purtroppo siamo abituati, dobbiamo ripartire sempre anche per i nostri tifosi che, anche oggi, sono stati incredibili. I ragazzi vogliono mettersi in mostra".

Perchè ha tolto Orban?

"Non mi sembrava così nel vivo del gioco. Ha fatto cose bene, e anche meno bene. Nello spogliatoio è venuto subito a darmi una mano: sa che conta il gruppo".

Il calendario ora è complicato.

"Dobbiamo provare a mettere in difficoltà tutte le squadre che affronteremo, proveremo a fare il massimo e sappiamo il momento che stiamo vivendo".