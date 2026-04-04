"Più facile qui": Gudmundsson sfotte Suslov indicandogli lo shop dove prendere la sua maglia

Non sembra destinata a spegnersi la scintilla tra Albert Gudmundsson e Tomas Suslov dopo Hellas Verona-Fiorentina. Anzi, a distanza di qualche ora dal parapiglia finale - costato il rosso a entrambi - il numero 10 viola ha deciso di rispondere… a modo suo.

Sui social, l’islandese ha ricondiviso infatti le immagini della "discussione ravvicinata" con il centrocampista del Verona, ma invece di alimentare ulteriormente la polemica sul piano sportivo ha scelto una via decisamente più creativa. Accanto ai fotogrammi con l'evidente strattonamento della sua maglia, infatti, ha inserito il link diretto allo store ufficiale della Fiorentina per acquistarla.

Il commento? "Più facile qui". Traduzione: se proprio vuoi la mia maglia, compratela.