Cesena, Diao: "L'applauso del Manuzzi la spinta giusta per continuare su questa strada"

Siren Diao, assistman per il gol vittoria di Tommaso Berti nel 2-1 finale di Cesena-Carrarese, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match di ieri.

“È stata una partita tosta - si legge su TuttoCesena.it -, soprattutto nella prima parte, dove c’era molto da battagliare. L’abbiamo preparata bene in questi pochi giorni che abbiamo avuto a disposizione. Ad inizio gara non siamo riusciti a tenere il possesso del pallone quanto dovevamo, ma pian piano siamo riusciti a prendere le misure alla Carrarese e a fare quello che sappiamo. A livello personale sono soddisfatto, però lo sono ancora di più per la prima vittoria in casa e davanti ai nostri tifosi. Sicuramente ho ancora tanto da migliorare, e per questo continuo ad allenarmi al massimo giorno dopo giorno e aspetto le mie opportunità come fanno tutti quei compagni che non stanno giocando. Spero che con il tempo il mister mi dia più fiducia e, per ottenerla, ci proverò con tutto me stesso”.

L’attaccante spagnolo di proprietà dell’Atalanta, al momento della sostituzione, è stato applaudito dal pubblico presente al Manuzzi. “È stato un momento molto bello: ho sentito la gratitudine dei tifosi e mi ha fatto davvero piacere, perché significa che hanno riconosciuto il mio impegno. Ho dato tutto in campo e vedere che il pubblico lo ha percepito mi rende felice: è una spinta in più per continuare su questa strada”.