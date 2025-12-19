Pescara, Gorgone: "Non siamo un caso disperato. Sul mercato voglio giocatori pronti"

“Proveremo Dagasso in rifinitura, ma ho tanti dubbi di formazione perché gli assenti sono molti. Giannini, Merola, Pellacani, Kraja, Oliveri, Tsadjout e Faraoni sono indisponibili. quest’ultimo si è allenato per tanto tempo da solo, dopo tre partite fatte bene ha avuto uno stop”. Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone alla viglia della sfida contro la Reggiana fa il punto della situazione in casa abruzzese elencando i numerosi giocatori fuori causa per la gara interna contro gli emiliani.

“Siamo molto concentrati per la gara di domani, in queste settimane ho visto la squadra in crescita costante e mi aspetto ulteriori miglioramenti. - prosegue Gorgone come riporta Rete8 – Ora però servono i risultati perché alla fine sono quelli che contano. Siamo a meno cinque dalla salvezza diretta con tante gare ancora da giocare e un campionato forse un po' anomalo. Mancassero tre giornate sarei molto preoccupato, ma con oltre 20 da giocare la preoccupazione resta, ma c’è il tempo per recuperare. Non siamo un caso disperato, ma mi piacerebbe vedere il mio Pescara con l’entusiasmo di una squadra che fa punti”.

Spazio poi alla Reggiana: “Fanno bene la fase di transizione, aspettano e ripartono con giocatori di gamba e palleggiano con grande tranquillità, ma per noi un avversario o l’altro fa poca differenza perché noi dobbiamo andare oltre e mettere in campo qualcosa più degli altri. - prosegue ancora il mister biancazzurro – I nostri tifosi sanno distinguere il tipo di sconfitte che arrivano, per questo ci applaude. Apprezzano quello che abbiamo fatto in campo e questo atteggiamento ci carica tantissimo, vogliamo regalargli le soddisfazioni che meritano”.

Infine un passaggio sul mercato con un attaccante come priorità: “Dobbiamo prendere giocatori pronti, non possiamo permetterci di aspettare che entrino in forma. Voglio giocatori che vengono con tanta fame”.