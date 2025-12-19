De Rossi: "Lookman sposta gli equilibri. Scamacca? Passato da 'sallucchione' a campione"

"Se allenassi Lookman lo vorrei sempre in campo". Parla così Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, che ha commentato così in conferenza stampa a due giorni dal match contro l'Atalanta l'assenza dell'attaccante: "In Serie A fa la differenza e sposta gli equilibri. Poi ho visto anche la pericolosità di Maldini, ma avere o non avere Lookman ti cambia".

Come si limita Scamacca?

"Vincendo tanti duelli. Sperando anche che non sia in giornata top. Bisogna limitare il numero palloni che riceverà dai compagni, non solo facendo una marcatura su di lui, ma anche chiudendo rifornimenti. È uno di quei giocatori di cui sono innamorato. Ho un bellissimo rapporto, lo ritengo un predestinato da quando è piccolo. L'Atalanta è il posto giusto per lui. Ha fatto un ultimo step. È passato dall'essere 'sallucchione', li chiamiamo così a Roma, a campione. La nostra Nazionale è fortunata ad avere lui e altri centravanti così forti".

