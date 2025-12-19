TMW Radio Impallomeni: "Gasp può svoltare a Torino. Giuntoli-Fiorentina? A una condizione..."

Stefano Impallomeni, ex calciatore e opinionista, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del suo intervento Tmw Radio.

Juventus-Roma per chi può essere più importante?

“Spesso e volentieri nel corso di una stagione finiamo a parlare di partite svolta. Per me questa sfida può esserlo per la Roma, perché vincendo potrebbe convincersi ancora di più di poter fare un campionato di altissima quota. Se dovesse vincere la Juventus invece sarebbe un passo in avanti sull’identificazione di una squadra che deve ancora capire cosa essere. A Bologna si è visto qualcosa e sicuramente Spalletti non può rappresentare un problema”.

Chi pensi possa essere l’uomo decisivo?

“Penso che per la Roma potrebbe fare la differenza Cristante, il quale rimane un elemento imprescindibile. Lato Juventus invece scelgo Yildiz”.

Allegri andrebbe squalificato?

“Penso semplicemente che chi sbaglia debba pagare, ma bisogna valutare le situazioni di campo. Ora la questione andrà analizzata dal giudice sportivo e staremo a vedere che tipo di conseguenze ci saranno”.

Giuntoli potrebbe essere l’uomo giusto per la Fiorentina in questo momento?

“Se Giuntoli dovesse accettare la Viola deve pensare anche di poter operare in Serie B a questo punto. Ricordiamoci che parliamo di una categoria da cui non è mai facile risalire”.