FIGC, Mario Beretta è il nuovo presidente del Settore Tecnico: "È un onore e grande responsabilità"

Mario Beretta è il nuovo presidente del Settore Tecnico della FIGC. A comunicarlo è stata la stessa federazione, conferendo l'incarico questa mattina. “Oltre a essere un onore sono consapevole che ricoprire questo ruolo significa avere una grande responsabilità. Per prima cosa voglio ringraziare il presidente federale Gabriele Gravina, il presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri e tutta l’Associazione Italiana Allenatori: senza il loro sostegno oggi non avrei mai potuto ricevere questo incarico così prestigioso".

Beretta è il successore di Giuliano Ragonesi, vice presidente ma facente funzioni da numero uno dal marzo di quest'anno, dopo le dimissioni rassegnare da Demetrio Albertini. "Il Settore Tecnico è un asset fondamentale all’interno del mondo federale e vedere il mio nome accostato a quello di Coverciano, al cuore pulsante non solo della nostra Scuola Allenatori ma di tutto il calcio italiano, rappresenta un’enorme soddisfazione professionale che deve continuare abbracciata all’abnegazione e alla voglia di migliorarsi sempre, per il bene di tutto il movimento”

Beretta, 66 anni, è stato tecnico di lungo corso. Tecnico, tra le altre, di Parma, Lecce e Torino, si è ritirato nel 2014 dalla carriera di allenatore per seguire il settore giovanile prima del Cagliari, poi del Milan, anche se solo per un anno e mezzo.