Cittadella-Monza 3-0, le pagelle: Baldini spacca in due la gara. Sprofondo biancorosso

Cittadella - Monza 3-0

Marcatori: 13', 21', 85' Baldini (C)

CITTADELLA

Kastrati 7 - Ci mette le mani in un paio di occasioni e salva i suoi soprattutto nel finale. Sempre attento, bene anche in presa alta.

Ghiringhelli 6,5 - Gestisce le due fasi con intelligenza ed esperienza. Bene in chiusura, compie due diagonali che tolgono le castagne dal fuoco.

Frare 6 - Inizia con la giusta personalità, è costretto ad uscire per via di un problema fisico. (Dal 28’ Perticone 6,5 - Bene come tutta la linea difensiva, non concede nulla ai biancorossi).

Adorni 6,5 - Partita perfetta, o quasi. Qualche sbavatura nella parte centrale del match, ma per il resto domina e non fa mai arrivare palloni pericolosi dalle parti di Kastrati.

Donnarumma 7 - Contachilometri impazzito, sulla corsia mancina affonda con costanza. Quando trova spazio prova anche la conclusione dalla distanza.

Vita 6,5 - Gran tracciante per il primo gol di Baldini, tra le linee diventa un fattore determinante. Corre durante tutto il match, smette soltanto al fischio finale.

Iori 7 - Esperienza e qualità, ma soprattutto quantità. Sta bene fisicamente, vuole provare il mezzo miracolo col suo Cittadella. (Dal 75’ Pavan s.v.).

Branca 6,5 - Motorino instancabile, partecipa alla partita perfetta dei suoi. Quando si inserisce crea scompiglio tra la difesa biancorossa. (Dal 64’ Gargiulo 6 - Buon approccio al match, fa densità e crea parecchi pericoli).

Proia 7,5 - Venturato lo mette sulla trequarti, probabilmente è la mossa che porterà in finale i veneti. Appena vede il varco si inserisce e calcia, non segna per una questione di centimetri. (Dal 64’ Pavan 6,5 - Si muove bene tra le linee e strappa un paio di palloni pericolosi in pieno recupero).

Tsadjout 6,5 - La scena se la prende tutta il compagno di reparto, ma fa il lavoro di sacrificio è tutto suo. Scatta su ogni pallone, non molla mai un centimetro. (Dal 75’ Ogunseye s.v.).

Baldini 9 - Partita perfetta. Il primo e il terzo gol sono da rapinatore d’area, il secondo è spettacolo puro: aggancio direttamente sul rinvio, sterzata e tiro piazzato. Niente male per essere la sua prima semifinale playoff di B.

MONZA

Di Gregorio 5 - Ci mette i guantoni su un paio di situazioni spinose, ma la mancata uscita sul primo gol e la respinta sul terzo lasciano qualche dubbio.

Bettella 4,5 - Si perde Baldini sul primo gol, da quel momento in poi non riesce più a trovare le giuste misure in campo. Gara da matita rossa, anzi rossissima.

Paletta s.v.. (Dal 15’ Scaglia 5 - Giornata negativa per tutta la difesa brianzola. Ad ogni affondo dei veneti si rischia il gol).

Pirola 5,5 - È il meno esperto, ma partecipa alla giornata negativa con diverse imprecisioni. Mezzo voto in più viste le due occasioni in area su calcio piazzato.

Sampirisi 6 - Lui e Carlos Augusto rappresentano le uniche due frecce pericolose nell’arco di Brocchi. Ma le conclusioni non spaventano Kastrati.

Frattesi 6,5 - Il migliore dei suoi per distacco e mentalità. Si fa in quattro pur di chiudere sugli avversari, ma il gol divorato sul 2-1 avrebbe riaperto il match.

Barberis 5 - Mancano le sue geometrie, il centrocampo del Cittadella lo limita. Pericoloso su un calcio di punizione, ma niente da segnalare.

Armellino 5 - Gira a vuoto e non riesce mai a fermare gli inserimenti dei padroni di casa. Brocchi lo cambia nella ripresa. (Dal 63’ Colpani 6 - Più propositivo rispetto al compagno di reparto, prova a combinare qualcosa).

Carlos Augusto 6 - Affonda sempre, anche col punteggio ormai compromesso. Ci prova quando capita l'occasione, ma nessuno dei suoi lo segue. (Dall’82’ D’Alessandro s.v.).

Dany Mota 5 - Un colpo di testa, ma niente di particolare. Mancano gli strappi, non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. (Dall’82’ Balotelli s.v.).

Djily Diaw 6 - Il più reattivo, segna dopo pochi minuti ma la rete non viene convalidata. Si sbatte parecchio, ma gioca da solo. (Dal 63’ Gytkjaer 5 - Pochi palloni giocabili, lui non fa niente per farsi vedere dai compagni).