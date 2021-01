Entella, Vivarini: "La classifica non ci soddisfa ancora, dobbiamo continuare a lavorare"

Vigilia di campionato per l'Entella che domani pomeriggio sfiderà il Cosenza fra le mura amiche. In vista della gara del Comunale, il tecnico dei biancocelesti Vicenzo Vivarini ha parlato ai canali ufficiali della società.

E' la partita più importante della gestione Vivarini?

"Sì perchè, nonostante queste vittorie, la classifica ancora non ci rende felici. Di conseguenza dobbiamo assolutamente continuare a lavorare, a migliorare. Dobbiamo cercare in tutti i modi in questa partita di fare risultato. Incontriamo una grande squadra, al di là della classifica, perchè è una squadra che ti tiene sotto scacco col possesso palla e dobbiamo avere la capacità di non farli giocare. Poi hanno anche la capacità di crearti dei problemi. Di conseguenza dobbiamo approcciarla bene e fare bene le nostre cose".

Si riparte dal Comunale?

"Dipende sempre da quello che si fa in campo. Il Cosenza fuori casa ha fatto molto bene. Il risultato è sempre figlio dell'organizzazione e di quello che si fa in campo con attenzione, determinazione e grandissima umiltà. Il nostro campo è un po' particolare perchè è un sintetico e chi non c'è abituato può avere qualche difficoltà ma la squadra che vuole di più risultato è quella che lo ottiene".

Il mercato?

"Il mercato crea problemi perchè rompe gli equilibri di spogliatoio. I giocatori hanno un orecchio all'allenatore e uno al procuratore, quindi non si ha quell'attenzione massima su quello che bisogna fare in campo. Noi abbiamo fatto pochi movimenti quindi a noi diciamo che sposta poco".

Occhiuzzi ha speso belle parole per lei dimostrando stima nei suoi confronti. Da quanto ha detto in precedenza lei ricambia?

"Sì. Dall'anno scorso ho visto il Cosenza che si è salvato bene con il gioco. Mi fa piacere perchè la stima è reciproca".