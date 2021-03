SPAL, Zamuner: "Obiettivo minimo play-off. Rastelli dovrà riaccendere l'entusiasmo"

vedi letture

A margine della presentazione di Massimo Rastelli come nuovo allenatore della SPAL, è intervenuto anche il diesse biancazzurro Giorgio Zamuner. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TuttoMercatoWeb:

“Nessuno di noi voleva ritrovarsi in questa situazione, ma l’andamento dell’ultimo periodo non ci ha soddisfatti e siamo stati costretti a correre ai ripari. Pasquale Marino ha lavorato con impegno, dedizione e competenza, ma purtroppo quando non arrivano i risultati si cambia l’allenatore. Abbiamo scelto Rastelli perché pensiamo che possa avere le caratteristiche per far rialzare la nostra squadra. Dobbiamo essere bravi a concentrarci sull’obiettivo minimo e farlo con determinazione, giocandoci il nostro sogno con la lotteria dei play-off”.

TMW - Le dispiace per l’addio di Max Mezzini?

“Massimo resta un grande amico e c’è dispiacere. Ma nel calcio ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui vanno prese decisioni sofferte”.

TMW - L’esonero di Marino la vive come una sconfitta personale?

“La mia idea è che quando si inizia con un qualcosa mi piacerebbe portarlo fino in fondo. Non è una sconfitta personale ma la situazione non era in linea con le nostre aspettative. Il rammarico è alto, ma la squadra non era più spumeggiante. Nonostante ciò, il gruppo ha dei valori e deve far di più come atteggiamento e voglia, che ultimamente sono scemati e mancati”.

Pensa che alla squadra sia passato il messaggio che il gruppo è stato indebolito durante l’ultimo mercato?

“La strategia della società è stata chiara fin dall’inizio. Abbiamo venduto tre giocatori importanti che per un motivo o per un altro non è che avessero fatto tante partite. Ma abbiamo preso un giocatore carismatico come Mora e un centrocampista giovane come Segre. La squadra l’abbiamo riequilibrata e non indebolita. Ma abbiamo solo perso quell’entusiasmo che Rastelli dovrà essere bravo a riaccendere”.