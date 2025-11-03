Spezia, D'Angelo ha le ore contate? Il club valuta subito l'esonero, pronto Donadoni
Colpo di scena allo Spezia, dove si profila un inatteso cambio in panchina. La società ligure avrebbe infatti deciso di esonerare Luca D’Angelo, aprendo la strada al ritorno in Serie B di Roberto Donadoni, pronto a raccogliere la sua eredità e guidare le Aquile nelle prossime settimane.
Una decisione maturata dopo la sconfitta di ieri pomeriggio sul campo del Monza, che ha convinto la dirigenza a intervenire per dare una svolta alla stagione. E pensare che fino a ieri sembrava prevalere la linea della continuità, con la conferma di D’Angelo considerata la soluzione più probabile.
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’ex tecnico del Pisa è ormai a un passo dall’esonero, mentre Donadoni si prepara a firmare per diventare ufficialmente il nuovo allenatore dello Spezia.
