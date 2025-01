Ufficiale Certi amori non finiscono. Dopo soli sei mesi Daniele Ragatzu torna all'Olbia

Olbia Calcio 1905 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Daniele Ragatzu, attaccante classe 1991.

La sua carriera inizia a Cagliari, dalle giovanili fino alla Prima Squadra. Nella stagione 12/13 passa poi all’Hellas Verona, con due esperienze in prestito alla Pro Vercelli e al Virtus Lanciano. Dopo un’altra stagione alla Pro Vercelli (14/15) e una al Rimini (15/16), arriva per la prima volta a Olbia nella stagione 16/17. Da lì 8 stagioni in maglia bianca, con 248 presenze e ad un passo dalle 100 reti siglate, con una stagione, la 19/20, passata a Cagliari. Dopo una prima parte di stagione al Pontedera, torna in quella che è la sua vera e propria casa calcistica.