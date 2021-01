Ds Pro Vercelli: "De Marino alla Juve U23, da noi Parodi. E poi un centrocampista"

vedi letture

Ai microfoni di tuttoc.com, è intervenuto il Ds della Pro Vercelli Alex Casella, che ha così parlato circa il mercato delle bianche casacche: "La settimana scorsa sono arrivati due giocatori importanti del valori di Mezzoni e Gatto, elementi in grado di innalzare la qualità della nostra rosa, mentre De Marino passerà alla Juventus Under 23 in cambio di Parodi, altro elemento che ci può dare qualità in difesa. Sicuramente poi faremo qualcosa a centrocampo per sostituire Graziano. Moschin? In questo momento il portiere è chiuso sia da Saro che Tintori. Per questo motivo si sta guardando intorno anche in considerazione della sua carta d'identità sta cercando di trovare maggiore spazio altrove. Ci stiamo dando da fare in questo senso, ma in questo momento non esiste una vera e propria trattativa concreta".