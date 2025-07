Ufficiale Il Latina si rinforza in difesa, dall'Atalanta arriva il giovane Iacopo Regonesi

Oggi alle 16:19 Serie C

Rinforzo in difesa per il Latina, che ha ufficializzato l'arrivo in prestito dell'Atalanta di Iacopo Regonesi. Di seguito la nota ufficiale del club nerazzurri:

"Difensore centrale di piede mancino classe 2004, Iacopo Regonesi arriva al Latina in prestito dall’Atalanta. Nativo di Bergamo, è cresciuto nell’importante settore giovanile della Dea, completando la trafila fino all’U23, dimostrando di essere tra i migliori prospetti del panorama nazionale ed uno dei giovani più promettenti della stessa @atalantabc.

Vanta esperienze in Serie C con Renate e Clodiense, entrambe nel Girone A, e nel 2023 ha conquistato il titolo di Campione d’Europa con l’Italia Under 19, al fianco del nostro portiere, Davide Mastrantonio, dopo una trafila “azzurrina” dall’U16 all’U20".



Questo il comunicato dell'Atalanta

Atalanta BC comunica di aver ceduto al Latina Calcio il calciatore Iacopo Regonesi a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.

Grazie e in bocca al lupo, Iacopo!