Latina-Atalanta U23 non omologata, scontro sul ricorso: "Iniziativa strumentale e pretestuosa"

Il Giudice Sportivo di Serie C non ha omologato il risultato fra Latina e Atalanta U23, terminata 2-0 per i pontini, a causa di un reclamo degli orobici per la non conformità dell'altezza delle porte dello stadio laziale.

Il Latina, con una nota pubblicata sui propri canali, ha risposto duramente:



Il Latina Calcio 1932 apprende con stupore l’iniziativa intrapresa dall’Atalanta U23, ritenendola strumentale e pretestuosa, oltre che contraria ai valori dello sport e al principio del merito sportivo.

La sospensione dell’omologazione del risultato rappresenta un atto dovuto in seguito alla riserva scritta presentata dalla società bergamasca, sulla quale gli organi competenti saranno chiamati a pronunciarsi.

Si precisa che la partita ha avuto inizio con ritardo esclusivamente dopo che la problematica riscontrata era stata risolta e l’arbitro aveva dato il via libera alla disputa dell’incontro.

Il Latina Calcio 1932 confida che la vicenda venga valutata nelle sedi competenti, nel rispetto dei regolamenti, della correttezza sportiva e del principio secondo cui le partite devono trovare il proprio esito sul terreno di gioco, e difenderà le proprie ragioni in tutte le sedi attraverso i propri legali.