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Serie C, 14ª giornata: i risultati degli anticipi. Il Latina cala il poker col Campobasso

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 22:20Serie C
13.11.2026 22:20Serie C
Fonti preferite
Vittorie interne per Ospitaletto e Latina nei due anticipi della 14ª giornata di Serie C. Domenica l'esordio di Ronaldinho col Ravenna
FotoTUTTOmercatoWEB

Sono terminati con due vittorie interne gli anticipi della 14ª giornata del campionato di Serie C andati in scena questa sera. Per quanto riguarda il Girone A c'è da registrare il successo di misura dell'Ospitaletto sulla Dolomiti Bellunesi grazie al gol di Nessi al 55', mentre nel Girone B il Latina cala un poker al 'Francioni' contro il Campobasso con le reti di Baez, Castorri, Plescia e De Cristofaro. Di seguito il riepilogo completo del turno e le classifiche aggiornate dei match:

SERIE C - 14ª GIORNATA
GIRONE A
Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0
55' Nessi

Sabato 14 novembre
Ore 14.30 - Albinoleffe-Union Brescia
Ore 14.30 - Arzignano Valchiampo-Alcione
Ore 14.30 - Renate-Desenzano
Ore 17.30 - Carpi-Giana Erminio
Ore 17.30 - Lumezzane-Trento
Domenica 15 novembre
Ore 12.30 - Novara-Lecco
Ore 17:30 - Cittadella-Folgore Caratese
Ore 17:30 - Juventus Next Gen-Treviso
Ore 17:30 - Pergolettese-Pro Vercelli

Classifica: Cittadella 31, Union Brescia 28, Trento 27, Ospitaletto 25*, Treviso 22, Arzignano Valchiampo 21, Lecco 20, Alcione 18, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Lumezzane 16, Pro Vercelli 16, Novara 13, Carpi 13, Desenzano 13, Giana Erminio 12, Juventus Next Gen 11, Renate 11, Dolomiti Bellunesi 10*, Folgore Caratese 8

* una partita in più

GIRONE B
Latina-Campobasso 4-0
21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro

Sabato 14 novembre
Ore 14.30 - Reggiana-Livorno
Ore 14.30 - Vis Pesaro-Pianese
Ore 17.30 - Gubbio-Grosseto
Domenica 15 novembre
Ore 14.30 - Guidonia Montecelio-Ostiamare
Ore 14.30 - Pescara-Sambenedettese
Ore 14.30 - Spezia-Vado
Ore 17.30 - Ravenna-Forlì
Lunedì 16 novembre
Ore 20.45 - Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)
Mercoledì 25 novembre
Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto

Classifica: Spezia 35, Ravenna 29, Grosseto 23, Pescara 22, Torres 22, Guidonia Montecelio 20, Reggiana 20, Livorno 20, Campobasso 19*, Latina 18*, Atalanta U23 18, Perugia 17, Pineto 17, Vado 16, Forlì 15, Pianese 13, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 5

* una partita in più

GIRONE C
Sabato 14 novembre
Ore 14.30 - Casarano-Picerno
Ore 17.30 - Bari-Foggia
Domenica 15 novembre
Ore 12.30 - Giugliano-Savoia
Ore 14.30 - Cavese-Crotone
Ore 14.30 - Potenza-Scafatese
Ore 14.30 - Salernitana-Catania
Ore 17.30 - Barletta-Altamura
Ore 17.30 - Cosenza-Casertana
Lunedì 16 novembre
Ore 20.30 - Sorrento-Monopoli
Mercoledì 26 novembre
Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23

Classifica: Potenza 32, Bari 23, Catania 22, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Sorrento 20, Audace Cerignola 20, Inter U23 20, Picerno 19, Cavese 16, Altamura 16, Giugliano 16, Casarano 15, Barletta 15, Salernitana 15, Foggia 15, Savoia 12, Cosenza 10, Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti

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