Ufficiale Pontedera, è addio con Van Ransbeeck: il belga ha risolto il contratto

Si separano le strade di Kenneth Van Ransbeeck e del Pontedera. Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali il club toscano ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista belga classe '94. Di seguito la nota del club:

L’U.S. Città di Pontedera comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Kenneth Van Ransbeeck.

La Società ringrazia Kenneth per l'impegno e la professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

E proprio di mercato, nel corso dell'appuntamento mattutino di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo dei granata, Carlo Taldo, che, rispondendo a una domanda di mercato, si è così espresso sullo stesso: "Sono arrivati diversi volti nuovi, ma è normale. Ogni anno, con squadre giovani e molti prestiti, ci sono parecchi movimenti. Fa parte della nostra politica societaria. Per quanto riguarda cosa manca, lo stiamo valutando proprio in questi giorni: qualcosa sicuramente aggiungeremo, mentre per quanto riguarda le cessioni l’idea è fare il meno possibile, proprio per consegnare al mister un gruppo già abbastanza amalgamato nel minor tempo possibile. Come ha detto il presidente nei giorni scorsi, il Pontedera da anni fa ottimi campionati. E non è facile: parliamo di un contesto dove ci sono squadre forti, con budget molto diversi. Qui la nostra filosofia è chiara: affiancare qualche elemento di esperienza a un gruppo di giovani da far crescere. Riuscire a ripetere il percorso degli ultimi anni sarebbe già un ottimo risultato. L’obiettivo, sì, è chiaramente mantenere la categoria. Ma dobbiamo ragionare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, senza fare troppi calcoli a lungo termine".