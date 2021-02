S'è inceppata la favola Renate. Nelle ultime dieci giornate persi 9 punti dal Como

Detto che i momenti di flessione in un campionato così intenso, lungo e complesso come la Serie C capitano a chiunque, sembra essersi rotto qualcosa all’interno del Renate, piccola favola della prima parte di stagione arrivata al primo posto del Girone A della Lega Pro e oggi in difficoltà. Il primato, infatti, non è più di proprietà delle pantere nerazzurre ma saldamente nelle mani del Como oggi a +5 in classifica. Un sorpasso arrivato in maniera netta nelle ultime dieci giornate di campionato durante le quali gli uomini di Aimo Diana hanno raccolto ben nove punti in meno rispetto ai rivali inciampando in ben tre occasioni contro le due del Como, ma soprattutto perdendo punti con tre pareggi. Segno X che invece la formazione di Giacomo Gattuso non conosce dallo scorso 6 dicembre nel 2-2 ottenuto in casa del Pontedera.

Sul tema si è espresso lo stesso Diana nella conferenza stampa post partita (fonte TuttoC.com): "Oggi ho visto una partita da cancellare sotto tutti i punti di vista, - abbiamo fatto davvero male. Non tanto sul piano tecnico, ma sul piano dell'atteggiamento che è stato completamente sbagliato, sin dai primi minuti si è capito. Ho percepito subito la difficoltà della partita. Rispetto ad altre volte in cui riuscivamo a sistemarci entro pochi minuti, questa volta non è successo. Partita molto negativa, bisogna riflettere su tanti aspetti, su ciò che stavamo portando avanti, su ciò che pensavamo, sulla mia comunicazione, su ciò su cui ho spinto finora. Non torno indietro nei miei pensieri, ma devo fare una forte valutazione anche su me stesso. Oggi è una sconfitta che ha radici in me perché l'atteggiamento non si può sbagliare. E' stato il peggior primo tempo degli ultimi due anni. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, era normale una reazione nervosa e abbiamo avuto anche buone occasioni per riaprirla. Non siamo riusciti neppure a segnare su rigore e mi dispiace per Kabashi, avremmo anche interrotto la serie di gare senza gol. Mi interessa poco che ci sia un'altra gara domenica, dobbiamo riflettere sui nostri obiettivi e rivalutarli. Dobbiamo tornare ad uno spirito diverso. Dobbiamo accettare anche qualche critica, dopo tanti complimenti. Il momento dice questo. Consapevoli che abbiamo fatto male".