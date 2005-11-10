Scafatese, la rivincita di Palmieri: dalla vicenda Osimhen alla prima doppietta tra i professionisti

Ciro Palmieri, attaccante della Scafatese, si è preso la scena con una doppietta nel 3-2 contro il Sorrento, trovando i primi gol tra i professionisti. Una rivincita personale dopo che il suo nome, nel 2021, finì al centro del caso plusvalenze legato all'operazione che portò Victor Osimhen dal Lille al Napoli. Palmieri, allora giovane prodotto del vivaio azzurro, venne valutato sette milioni di euro e inserito, insieme a Claudio Manzi e Luigi Liguori, nel percorso inverso verso il club francese. Un trasferimento rimasto sulla carta: Liguori dichiarò davanti al giudice che nessuno dei tre era mai andato in Francia, nemmeno per firmare il contratto.

Dalle promesse al rilancio

Per i tre giovani la vicenda rappresentò una brusca frenata. Manzi è riuscito a costruirsi una carriera in Serie C, arrivando anche a disputare alcune gare in B con l'Avellino dopo la promozione. Liguori aveva già maturato esperienze in C, mentre Palmieri è finito lontano dal calcio professionistico, giocando prima in Eccellenza e poi in Serie D.

Eppure, il suo talento aveva attirato attenzioni importanti già da giovanissimo: a 13 anni aveva sostenuto un provino con il Chelsea, interessando anche Arsenal e Fulham. In seguito, con la Primavera del Napoli, aveva giocato la Youth League, segnando anche contro il Feyenoord. Poi, dopo qualche presenza in Serie C con la Fermana nel 2020-21, è arrivato un lungo periodo senza gol tra i professionisti.

La doppietta che vale una ripartenza

La pazienza ha trovato la sua ricompensa domenica scorsa. Con la Scafatese, squadra in cui milita da tre anni e che ha contribuito a riportare in Serie C, Palmieri ha realizzato una doppietta nel derby vinto 3-2 contro il Sorrento. Il club gli ha dedicato sui social un video accompagnato dal coro dei tifosi: "Tutto è più bello, quando Palmieri fa gol". Lo riporta Tuttosport.