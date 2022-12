ufficiale Riparte dalla Serie D l'ex Parma Iacoponi. È un nuovo innesto del Roma City

Riparte dalla Serie D, e più precisamente dal Girone F, lo storico difensore del Parma Simone Iacoponi, reduce dalla passata stagione con il Teramo. Il classe '87 è un nuovo innesto del Roma City.

Questo il comunicato del club capitolino:

"WELCOME SIMONE IACOPONI 🟠

Altro innesto di grande spessore nel team di mister Francesco Statuto. Ha deciso di accettare di far parte del nostro progetto anche Simone Iacoponi. Per il difensore toscano classe 1987 un passato fatto esclusivamente di professionismo, con l'importante parentesi nel Parma, e l'ascesa dalla Serie C alla Serie A. Nella massima Serie ha disputato circa 90 partite.

Nell'ultima stagione ha invece vestito la maglia del Teramo in Serie C.

A Simone un caloroso benvenuto con l'auspicio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati.

Forza Simone! ".