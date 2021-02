15 febbraio 2011, rissa tra Gattuso e Jordan alla fine di Milan-Tottenham

Il 15 febbraio del 2011 a San Siro si gioca l’ottavo di andata di Champions League tra Milan e Tottenham. Gli Spurs vincono per una rete a zero, grazie al gol di Crouch, ma quello che si ricorda di più di quella sera è probabilmente la rissa a fine partita che vede protagonista il centrocampista del Milan, e attuale allenatore rossonero, Rino Gattuso e l’allenatore in seconda del Tottenham Joe Jordan, ex calciatore del Milan negli anni ’80. Gattuso ammonito durante la gara, e già squalificato per la partita di ritorno, non gradisce alcuni commenti di Jordan e i due si affrontano a muso duro, proprio al termine dei 90 minuti. Il Milanista ancora in preda alla foga agonistica si lascia andare ad alcuni gesti violenti, e la Uefa condannerà poi il giocatore a ben 5 giornate di squalifica. Nella gara di ritorno in virtù dello 0-0 vengono poi eliminati dalla coppa.