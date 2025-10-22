Le partite di oggi: il programma di mercoledì 22 ottobre
La 3ª giornata della League Phase di Champions League regala un'altra serata impegnativa alla squadre italiane. Alle 21:00 l’Atalanta ospita lo Slavia Praga a Bergamo, cercando continuità dopo il successo sul Bruges e puntando a blindare la vetta del girone. Stesso orario per la super sfida del Bernabéu, dove la Juventus affronta il Real Madrid in un confronto dal sapore antico. Completano il programma diversi incroci di prestigio: Chelsea-Ajax, Francoforte-Liverpool, Bayern-Bruges e Monaco-Tottenham, oltre agli anticipi delle 18:45.
Champions League – Prima fase
18:45 Ath. Bilbao – Qarabag
18:45 Galatasaray – Bodo/Glimt
21:00 Atalanta – Slavia Praga
21:00 Bayern – Club Brugge
21:00 Chelsea – Ajax
21:00 Francoforte – Liverpool
21:00 Monaco – Tottenham
21:00 Real Madrid – Juventus
21:00 Sporting – Marsiglia
Serie C – Girone B
14:30 Juventus U23 – Campobasso
