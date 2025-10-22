Atalanta-Slavia Praga, le probabili formazioni: torna Bellanova, Lookman unica punta

La 3^ giornata della League Phase di Champions prosegue oggi, con Atalanta-Slavia Praga tra le partite in programma. Nerazzurri vogliosi di dare continuità al successo col Bruges, cechi a Bergamo con l’obiettivo di ben figurare contro un’italiana (dopo il netto 3-0 subito in trasferta dall’Inter). Appuntamento alle ore 21.00 alla New Balance Arena, dirige la sfida il Sig. Ricardo de Burgos.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Rientri importanti per Juric, che può contare nuovamente su Kossounou, Bellanova e Kolasinac. Nel 3-4-2-1 iniziale, però, solo l’esterno ex Torino dovrebbe partire del primo minuto. Agirà sulla destra, con Zappacosta dall’altra parte in una mediana completata al centro da De Roon ed Ederson. Carnesecchi tra i pali, protetto da un trio difensivo con Djimsiti, Hien e Ahanor. Completano l’undici i tre giocatori offensivi, disposti con De Ketelaere e Sulemana alle spalle di Lookman.

COME ARRIVA LO SLAVIA PRAGA – Trpisovsky dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, piazzando Markovic in porta e davanti una difesa con Zima e Chaloupek in mezzo mentre Boril e Zmrzly nel ruolo di terzini. Dorley e Zafeiris comporranno la diga in mezzo al campo, a sostegno di un quartetto avanzato con Chory punta e sulla trequarti una linea a tre formata da Provod, Cham e Kusej.