Ufficiale 7 rinnovi al PSG: Luis Enrique firma fino al '27. Hakimi, Vitinha e Mendes fino al '29

In casa Paris Saint-Germain si attendevano in serata gli annunci dei rinnovi del tecnico Luis Enrique e del terzino sinistro Nuno Mendes. Ma prima della sfida di campionato contro il Monaco il club capitolino ha voluto esagerare comunicando anche i rinnovi dell’altro terzino Achraf Hakimi e del centrocampista Vitinha, oltre a quelli dei giovani Yoram Zague, Ibrahim Mbaye e Naoufel El Hannach. Per Hakimi, Nuno Mendes e Vitinha è arrivato un prolungamento di altri quattro anni coi loro contratti che ora scadranno nel 2029, mentre per il tecnico iberico è arrivato un rinnovo fino al 2027. Stessa data anche per i giovani Mbaye ed El Hannach, mentre Zague ha firmato con i parigini fino al 2028.

"Il Paris Saint-Germain è molto orgoglioso di annunciare il prolungamento del contratto del suo allenatore Luis Enrique fino al 2027, così come quello dei suoi giocatori, Achraf Hakimi (2029), Vitinha (2029), Nuno Mendes (2029) e Yoram Zague (2028). Ibrahim Mbaye e Naoufel El Hannach hanno firmato i loro primi contratti da professionisti e sono ora legati al club della capitale fino al 2027".