Ajax, rinforzo in attacco: accordo col West Ham per Haller. L'ivoriano ritroverà Ten Hag

L'Ajax è a un passo da Sebastian Haller, attaccante franco-ivoriano del West Ham. Accordo col club inglese per un costo del cartellino di 20 milioni dilazionati in più anni. Il giocatore è atteso ad Amsterdam già oggi per le visite mediche. Si chiude dopo un anno e mezzo la parentesi in Inghilterra per il centravanti, che in questa prima parte di stagione ha segnato appena 3 reti in 16 presenze in Premier League. Haller arriva così alla corte di Erik ten Hag, che lo ha avuto sotto la sua gestione all'Utrecht.