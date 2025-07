Ufficiale Aris Salonicco, ecco Misehouy dal Girona: il giovane trequartista arriva in prestito

L’Aris Salonicco ha ufficializzato l’acquisizione, con la formula del prestito annuale, del giovane talento Gabriel Misehouy dal Girona. Nato il 18 luglio 2005 ad Amsterdam, è un trequartista di origine olandese considerato tra i prospetti più promettenti del calcio dei Paesi Bassi. Cresciuto nel prestigioso vivaio dell’Ajax, ha compiuto l’intero percorso nelle giovanili del club, arrivando fino alla seconda squadra, con la quale ha collezionato 44 presenze, realizzando 11 gol e servendo 4 assist.

Le sue qualità non sono passate inosservate nemmeno ai selezionatori nazionali: Misehouy ha infatti indossato la maglia dell’Olanda nelle selezioni giovanili U16, U17 e U19, confermando il suo status di talento emergente nel panorama calcistico europeo. Nell’estate del 2023 ha deciso di misurarsi con una nuova sfida, trasferendosi in Spagna alla corte della Girona. Nella sua prima stagione in Liga ha fatto registrare 11 presenze e 1 gol, mettendo in mostra le sue doti tecniche e la sua visione di gioco.

Ora, a 20 anni appena compiuti, Misehouy si unisce al progetto dell’Aris con l’obiettivo di continuare la sua crescita e contribuire con fantasia e dinamismo al centrocampo della squadra. Un colpo di prospettiva per il club di Salonicco, che scommette su un talento in ascesa, seppur solo in prestito.