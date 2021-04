Arsenal, Arteta: "Contento di Odegaard e Ceballos. Decideremo il loro futuro con il Real"

L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga, soffermandosi sul futuro di Odegaard e Ceballos, entrambi arrivati in prestito dal Real Madrid: "Con la situazione finanziaria in cui ci troviamo, dobbiamo trovare un modo diverso di acquistare buoni giocatori. Sono contento di entrambi e alla fine della stagione parleremo con loro oltre che con il Real per decidere il da farsi".