Arsenal, Leno: "Sono molto felice qui. Nessuno vuole lasciare questo grande club"

vedi letture

Molti lo danno già con la valigia in mano ma Bernd Leno si dice contento all'Arsenal. Il portiere dei Gunners ha così parlato ai microfoni di Sky Sports UK: "Sono ancora felice all'Arsenal. L'Arsenal è un grande club, un grande nome nel mondo e in Premier League. Non c'è nessuno nello spogliatoio che dice 'Voglio lasciare il club, non sono più felice qui''. Abbiamo ancora un buon ambiente nel club e nello spogliatoio. Certo, non è stata una stagione facile, ma questo fa parte del calcio".